Convidado do Bola da Vez desta terça-feira, Eduardo Baptista, hoje no Palmeiras, relembrou sua passagem pelo Fluminense e a controversa contratação de Ronaldinho Gaúcho, no início de 2016, para a Florida Cup, no Estados Unidos. O técnico revelou que, por contrato, tinha que escalar o meia e que tentou, sem sucesso, barrar o negócio.