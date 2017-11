Zago revela como quase jogou no 'Super-Milan' e lembra Batistuta: 'Tecnicamente nem era bom, mas fazia gol como poucos'

Ross Kinnaird /Allsport/Getty Images Zago em ação pela Roma na temporada do título italiano

Antônio Carlos Zago foi um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. Em seu país natal, passou pelos quatro grandes de São Paulo e conquistou títulos importantes por todos. Também ergueu um troféu pela seleção e construiu uma carreira de respeito no futebol europeu, especialmente na Roma, time que defendeu por quatro anos, entre 1998 e 2002, logo após deixar o Corinthians.

Pelo clube da capital italiana, Zago fez parte de uma linha de defesa lendária, que ainda tinha nomes como Cafu, Aldair e Walter Samuel, e ajudou a equipe a conquistar o título do Campeonato Italiano na temporada 2000/01, terminando dois pontos à frente da fortíssima Juventus de Van der Sar, Antonio Conte, Del Piero, Zidane, Inzaghi, Trezeguet, Davids e outros craques, e também a Supercopa da Itália, atropelando a Fiorentina em agosto de 2001. Saiba Mais Campeão por 4 gigantes e pela seleção, ele decreta: Romário foi melhor que Ronaldo 'Fenômeno'

Mais de 15 anos depois, o hoje treinador do Juventude-RS conta, porém, que quase deixou a Roma pouco antes desta espetacular temporada, já que outros grandes clubes europeus estavam de olho em seu futebol e tentaram tirá-lo da equipe giallorossa. O primeiro deles foi o Liverpool, que mandou "artilharia pesada" para negociar com ele.

"O Liverpool tentou me contratar em 1999, mas a Roma não quis me liberar porque eu tinha mais dois anos de contrato. E quem foi à minha casa negociar foi o Mino Raiola, que hoje é conhecido por ser o agente de Pogba, Ibrahimovic, Balotelli...", contou Zago, em entrevista ao ESPN.com.br.

No entanto, após uma temporada irregular em 1999/00, na qual alternou titularidade e banco sob o comando do técnico Fabio Capello, Zago acabou sendo procurado por outra grande equipe: o Milan, que à época tinha no elenco nomes como Dida, Maldini, Costacurta, Shevchenko, Gattuso, Ambrosini, Redondo, Leonardo, Boban, Bierhoff, Roque Jr e Serginho - uma verdadeira "seleção".

Veio, então, uma proposta para jogar nesse "super-time", que tentou Zago.

"O Edinho, ex-zagueiro do Fluminense, naquela época trabalhava no Milan. Eu estava saindo de São Paulo para Roma durante em julho de 2000 e ele me ligou perguntando se eu tinha interesse em ir para o Milan. Fui sincero e disse que tinha, porque não tinha terminado a temporada jogando com o Capello", lembrou.

Grazia Neri/ALLSPORT/Getty Images Zago comemora gol pela Roma na campanha do título da Serie A

"Eu não estava me sentindo tão prestigiado como nos anos anteriores e fui conversar um diretor do Milan. Mas daí as coisas não evoluíram. A Roma pediu uma grana muito alta para me liberar e eu acabei ficando", revelou Antônio Carlos.

Após a negociação não dar certo, porém, o zagueiro retomou seu grande futebol e conduziu a Roma ao título da Serie A, mostrando a Fabio Capello que não escalá-lo como titular na temporada anterior havia sido um erro do experiente manager.

"No final, essa história do Milan foi até um alerta para que a Roma me olhasse de maneira diferente, e também para que jogasse tudo que joguei depois. No final das contas foi ótimo, porque joguei muito bem naquela temporada e fomos campeões. A Roma de 2001 foi melhor time que joguei na Europa", celebrou o ex-beque.

'Batistuta não era bom tecnicamente'

Outro grande destaque daquela Roma campeã italiana foi o atacante Gabriel Batistuta, que marcou 20 gols no torneio, ficando em 4º na tabela de artilheiros, atrás somente de Hernán Crespo (26 gols), da Lazio, Andriy Shevchenko (24), do Milan, e Enrico Chiesa (22), da Fiorentina - todos vivendo seus auges.

2000/01 foi a primeira temporada do argentino pelo clube da capital, que havia lhe tirado da Fiorentina por incríveis 70 bilhões de liras italianas, ou 36,2 milhões de euros (R$ 137,7 milhões, na cotação atual) - uma fortuna naquela época.

Grazia Neri/ALLSPORT/Getty Images Batistuta comemora gol pela Roma

Logo que chegou ao novo time, ele jogou de maneira impressionante, fechando o ano com média de 0,65 gol/jogo. "Batigol" até hoje é lembrado pelos seus muitos tentos na Itália, e Zago o descreve com profundo conhecimento.

"O Batistuta foi um dos maiores centroavantes que eu vi. Por sorte, tive a chance de jogar com ele e ganhamos o Scudetto. Tecnicamente, ele era abaixo da média, mas como sabia fazer gol era impressionante", observa o campeão da Copa América de 99 com a seleção.

"Fazia gols de pé direito, esquerdo, de cabeça e fora da área. Com ele não tinha essa de pensar muito: a bola sobrava e ele já colocava para dentro. Era um cara que tinha instinto de matador, mesmo não sendo tecnicamente perfeito", completa.

Após a temporada do título, porém, o futebol do argentino foi caindo aos poucos de rendimento, e em 2002/03 ele acabou deixando a Roma para jogar na Inter de Milão por empréstimo, fazendo uma boa dupla com o italiano Christian Vieri.

Com os joelhos já detonados, porém, o artilheiro optou por ir jogar no futebol do Catar na sequência. Ao todo, atuou dois anos pelo Al Arabi antes de pendurar as chuteiras, colocando fim à sua espetacular carreira de 356 gols em 622 partidas por grandes clubes de América do Sul e Europa e pela seleção argentina.

Zago, por sua vez, deixou a Roma em 2002 para atuar no Besiktas, da Turquia, e conquistou o Campeonato Turco com o time de Istambul no ano seguinte.

Depois, retornou em 2004 ao Brasil para atuar pelo Santos, sendo campeão brasileiro ao fim do ano. Passou ainda pelo Juventude entre 2005 e 2006 antes de jogar mais uma vez no Santos, faturando um Paulista, antes de se aposentar.

Em 2009, começou sua carreira como treinador no São Caetano, e já teve passagens por grandes clubes, como Palmeiras e Internacional. Atualmente, ele dirige o Juventude na Série B do Brasileiro, após garantir o acesso ao Fortaleza na Série C, algo que o time cearense tentava há vários anos sem sucesso.