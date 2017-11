Herói do Lanús desabafa após virada sobre River: 'Me chamaram até de corno. Minha mulher manda um abraço!'

Getty José Sand marcou dois gols na vitória do Lanús sobre o River Plate na Libertadores

O José “Pepe” Sand foi decisivo para a virada épica do Lanús contra o River Plate na semifinal da Copa Libertadores. Foram do atacante os dois gols que iniciaram a reação para a vitória por 2 a 0, que classificou sua equipe para uma decisão inédita no principal torneio sul-americano.

Não por acaso, depois do triunfo, o ídolo da torcida do Lanús desabafou. E com palavras curiosas: revelou ter sido chamado de “corno” por um jornalista argentino e mandou um abraço em nome de sua esposa.

“Aguentei as cobranças por 15 dias, toda a imprensa parcial me disse de tudo. Me chamaram até de corno. Minha mulher manda um abraço ao Tano, ou não sei como se chama... Beijos para todos. Hoje, viramos sobre o River”, disse o atacante, ainda no gramado do estádio La Fortaleza.

“Estou feliz, é histórico conseguir uma virada assim contra o River. Fazer quatro gols é impressionante. Estou conseguindo coisas que não imaginava, agradeço meus companheiros, porque sem eles não poderia ter feito tudo isto”, acrescentou Sand.

Depois da vitória por 1 a 0 em casa, o River ainda abriu 2 a 0 nesta terça, com gols de Ignacio Scocco e Montiel. O Lanús, que precisava então de quatro tentos para conseguir a classificação, foi buscar o improvável: Sand (duas vezes), Lautaro Acosta e Alejandro Silva, de pênalti, garantiram o 4 a 2.

“No intervalo (com o River vencendo por 2 a 1), falamos: faríamos três ou nos metiam dez. O empate foi psicológico, ali se deram conta que podíamos virar o confronto”, encerrou.