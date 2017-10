Flamengo monitora situação de ex-Menino da Vila que está na França

Divulgação Thiago Maia chegou ao Lille há três meses, mas não se adaptou

O Flamengo está de olho no volante Thiago Maia, que no meio deste ano se transferiu ao Lille por 14 milhões de euros (R$ 51 milhões).

Segundo fontes ligadas ao atleta, um representante do clube rubro-negro já realizou uma consulta para saber como anda a situação do jogador, que está atuando improvisado na equipe francesa.

Thiago Maia foi um pedido do técnico Marcelo Bielsa logo que chegou ao Lille para a temporada 2017/18. Contudo, ele ainda não se adaptou à França.

Conforme informações que chegaram à reportagem, Thiago está com dificuldades para aprender o idioma local e sofre no dia a dia com o estilo de vida francês.

O jogador deseja ser emprestado a algum time brasileiro já no começo do próximo ano, e vê com bons olhos uma ida ao Flamengo.







De acordo com pessoas próximas ao volante, Thiago tem tanta convicção que vai retornar ao Brasil que até reatou o relacionamento com uma namorada que ainda mora por aqui.

Thiago Maia tem apenas 20 anos e surgiu como promessa da base do Santos. No time alvinegro, se firmou desde cedo como titular, disputando 125 partidas.

Pela seleção brasileira, conquistou a medalha de ouro olímpica nos Jogos do Rio de Janeiro, no ano passado.