Zé Ricardo é o novo técnico do Vasco

Gazeta Press Zé Ricardo à frente do Flamengo em jogo do Campeonato Brasileiro: novo técnico do Vasco

Demitido no último dia 6 de agosto do comando do Flamengo, Zé Ricardo já está de casa nova.

Após reunião realizada nesta terça-feira em São Januário, o treinador acertou para ser o comandante do Vasco para a sequência de 2017.

Vicari critica entrevista ‘sem sentido’ de Eurico e Milton Mendes: ‘Fiquei absolutamente constrangido’

O contrato é válido até dezembro com possibilidade de renovação automática - o clube terá eleição presidencial em novembro.



Saiba Mais Juca Kfouri diz qual é a grande diferença entre São Paulo e Vasco atualmente: 'O respeito não voltou'

Desafeto de Milton Mendes, Rodrigo posta vídeo dando risada em rede social

Eurico Miranda explica saída de Milton Mendes: 'Resultados'

O próprio treinador de 46 anos havia confirmado em entrevista ao SporTV ter sido procurado pela diretoria vascaína na noite de segunda e que reunião aconteceria nesta terça.

Zé Ricardo chegou de São Paulo às 13h (de Brasília) no Rio de Janeiro, e o gerente de futebol vascaíno, Anderson Barros, o esperava no aeroporto. De lá foram se reunir no estádio cruzmaltino.



Arnaldo: 'O Zé Ricardo tinha que pegar essa de qualquer jeito, mas é um baita risco para o Vasco'

Zé Ricardo assume no lugar de Milton Mendes, demitido na última segunda após uma série de cinco partidas sem vitórias e com o time cruzmaltino na 16ª colocação do Brasileiro, apenas uma acima da zona de rebaixamento.

O nome do ex-técnico do arquirrival Flamengo surgiu ainda antes de confirmada a saída de Milton Mendes. Outro treinador que foi cogitado na Colina foi Enderson Moreira, líder da Série B do Brasileiro com o América-MG.

Para Antero, 'bateu desespero' para Vasco trocar de técnico e critica diretoria: 'Falta visão. Está parado no tempo!'

No comando do Fla, o novo técnico do Vasco fez 55 jogos: venceu 26, empatou 18 e perdeu 11.