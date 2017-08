Após quase abandonar a carreira e vencer o desemprego, campeão mundial pelo Corinthians quer renascer na Série B

Ramiro Garcia/ESPN.com.br Giovanni foi craque na base do Corinthians e campeão mundial em 2012

Tudo aconteceu muito rápido na carreira de Giovanni. Tratado como uma das grandes promessas das categorias de base do Corinthians, ele foi destaque do título da Copa São Paulo de futebol júnior, subiu aos profissionais e foi campeão do Mundial de Clubes no Japão. Tudo isso com apenas 18 anos. Só que as dificuldades vieram com a mesma velocidade.

Sem conseguir se firmar na equipe de Parque São Jorge, ele rodou por vários times e ainda passou por uma período desempregado até ser contratado pelo Náutico para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Um amigo meu perguntou se eu aceitaria jogar aqui e aceitei. Mesmo sabendo das dificuldades que o clube está encarando. Eu vi como um desafio para minha vida. É bom para o clube e para mim. Precisava de uma sequência de jogos para estar em evidência de novo", disse Giovanni, ao ESPN.com.br.

“A recepção aqui foi incrível de todos os funcionários, diretoria, companheiros de equipe e torcedores. Eu quero dar sequência até o fim da competição”, projetou.

O time pernambucano é o 19º colocado da competição com 17 pontos ganhos, mas pode voltar à lanterna porque o ABC tem 16 e uma partida a menos.

Mas nada que diminua a vontade do meia de 23 anos em voltar a se destacar.



"Eu espero que a gente consiga sair dessa situação. É difícil passar o campeonato todo na lanterna e sabendo que no dia a dia nos treinos nosso time tem qualidade. A bola não está entrando. O objetivo de todos os jogadores é tirar o Náutico desta situação", bradou

Campeão mundial aos 18

Natural de Sorocaba, Giovanni chegou o Corinthians aos 13 anos, após ser aprovado em testes. Nas categorias de base, ele fez parte de uma geração que tinha jogadores como os zagueiros Marquinhos (Paris-Saint Germain) e Antônio Carlos (Palmeiras), além do goleiro Matheus Vidotto (reserva de Cássio no Timão). No Parque São Jorge, ele venceu o Mundial Sub-17, Brasileiro Sub-20, além da Copa São Paulo

“Subi ao profissional com o professor Tite, em 2012. É uma pessoa incrível que nos ensinava muitas coisas dentro e fora de campo diariamente. Não é à toa que está acontecendo tantas coisas maravilhosas na vida dele. Ele merece tudo isso e desejo toda sorte”, agradeceu.

Getty Giovanni, meia do Corinthians no Mundial

Com poucos meses na equipe principal, o meia jogou 10 partidas e foi chamado para integrar o elenco que iria ao Japão disputar o Mundial de Clubes.



“Tomei um susto naquela hora. Tinha só 18 anos e fiquei sabendo que iria par para o Mundial. Foi uma coisa maravilhosa e uma das maiores alegrias que tive na vida. Tinha sido convocado pela seleção brasileira para o Sul-Americano Sub-20 e falei com o Tite que gostaria de ir para o Mundial. Ele deixou bem claro que as possibilidades de jogar seriam bem poucas e que na seleção eu iria jogar e as pessoas contavam comigo”, disse.

“Eu deixei bem claro a minha vontade e o que meu coração pediu naquele momento. Ele aceitou e quando me convocou eu fiquei muito feliz. Foi um dos melhores dias da minha vida”, relembrou.

O Corinthians bateu o poderoso Chelsea por 1 a 0 na final e faturou o torneio.

Gazeta Press Giovanni abraça Romarinho e Renato Augusto

“Parecia que estava sonhando. Em algumas horas achava que não estava presente naquele momento (risos). Eu estava no meio de jogadores consagrados e fiquei no banco na semifinal e na final foi incrível. Tudo que vivi e passei naquela viagem foi maravilhoso”, contou.



Apesar de ter feito apenas 17 partidas pelo Corinthians, Giovanni não guarda mágoa do clube.

“Não me chateou, ao contrário. Eu era bem feliz de estar num elenco daquele no meio de jogadores consagrados e quando ia para o banco de reservas eu estava feliz. Era um time excelente, com as peças encaixadas, esquema tático bem definido e que dava tudo certo. Ganhamos todos os títulos”, afirmou.

“Ainda tive a chance de jogar alguns jogos e sempre que dava ele me colocava em campo. Eu sempre dei o meu melhor e só tenho que agradecer ao Corinthians e ao Tite por tudo que vivi lá dentro”, relatou.

Frustrações e volta por cima

Sem espaço no Parque São Jorge, ele começou a ser emprestado a partir do meio de 2013 para clubes como Ponte Preta, Portuguesa, Atlético-PR, São Bento e Tigres-RJ. Nesse período, o jogador quase abandonou a carreira.

“Não conseguia me encaixar e ter uma evolução no trabalho da forma que gostaria. Em alguns lugares eu desempenhava um bom futebol, mas tinha problemas que não conseguia jogar. Em outros times já não tinha mais a mesma motivação do começo de carreira. Em alguns momentos pensei em desistir do futebol. Se não fossem meus familiares e as pessoas que estão do meu lado me apoiarem eu teria parado por causa das decepções”, lamentou.

Divulgação Giovanni jogou pela Ponte Preta

“Meu contrato acabou ano passado com o Corinthians e eles me ofereceram mais dois anos de contrato, mas eu não aceitei para seguir minha vida”, falou.

Neste ano, Giovanni jogou o Campeonato Paulista pelo São Bento, mas enfrentou o desemprego logo em seguida.

“Quando acabou o torneio eu fiquei em casa parado sem nenhum clube. Tive poucos convites e não chegávamos a um acordo salarial. Treinava todos os dias por conta própria com um personal trainer em uma academia em Sorocaba”, recordou.

Após dois meses em clube, Giovanni acertou com o Náutico e voltou a sorrir.

“Eu abri mão de várias coisas pra vir ao Náutico e não me arrependo. Todos os dias tenho vontade de acordar cedo e fazer um bom trabalho outra vez. Estou muito feliz e quero novos objetivos na minha carreia”, relatou.

Léo Lemos/Náutico Giovanni chegou ao Náutco neste ano

Com o ânimo renovado, o meia projeta voos mais altos para o futuro.

“As coisas foram se abrindo e está tudo ótimo. Tenho apoio de todos e estou dando a volta por cima. Tenho como objetivo um dia jogar na Europa e quem sabe ir para seleção brasileira. Estou voltando a sonhar outra vez”, finalizou.