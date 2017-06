Campeão com os Warriors, Durant é eleito MVP das finais e, enfim, quebra sina de sempre ser segundo

Não dava para ser diferente! Kevin Durant é eleito o melhor jogador das Finais da NBA

No dia 4 de julho de 2016, Kevin Durant anunciou qual seria o próximo time dele na NBA após se tornar free agent. Melhor para o Golden State Warriors, que, com a chegada do ex-jogador do Oklahoma City Thunder, viu um verdadeiro esquadrão defendendo a franquia. E, quase um ano depois daquela carta, ele agora pode dizer que fez a escolha certa.

Saiba Mais Após nova derrota, LeBron chega à marca de mais vices que Jordan, Kobe e Bird juntos

Warriors são campeões da NBA; veja 10 lances das finais contra os Cavs

Durant brilha, Warriors evitam novo milagre, batem Cavs e conquistam o quinto título da franquia

O jogador deixa de lado a sina de ser sempre segundo colocado para conquistar o título da NBA pela 1ª vez na carreira e ainda com direito ao prêmio de MVP (Jogador Mais Valioso, em inglês) das finais.

"Eu fui o segundo na minha carreira inteira. Fui o segundo melhor jogador do Ensino Médio, fui o segundo escolhido no Draft, fui o segundo na votação para MVP por três vezes e terminei em segundo nas finais da NBA. Eu estou cansado de ser segundo. Cansei disso." A frase é de abril de 2013, e Durant até conquistou o prêmio de MVP em 2013-14, mas precisou esperar até 2017 para finalmente ser campeão.

Em 2006, o jogador foi considerado o segundo melhor atleta do Ensino Médio, atrás de Greg Oden. O fato voltou a se repetir no Draft de 2007. Oden foi a primeira escolha, escolhido pelo Portland Trail Blazers, enquanto Durant acabou selecionado na sequência pelo Seattle SuperSonics, franquia que se mudou para Oklahoma.

Durant ouve elogios da mãe e comemora 1º título: 'Não dormi nos últimos 2 dias'

Depois, já consolidado na NBA, o jogador amargou três vezes o vice na votação para MVP, em 2010, 2012 e 2013, com LeBron James levando a melhor em todos os anos. A "revanche" aconteceu em 2014, quando Durant deixou o ala-armador, então no Miami Heat, em segundo.

LeBron também cruzou com Durant na primeira participação do camisa 35 nas finais da NBA. Porém, o Heat não encontrou grandes dificuldades contra o Thunder e venceu por 4 a 1. Mais um vice para o ala.

NBA na ESPN Golden State Warriors, o maior time que vimos jogar

E, então, chegou a temporada 2016-17. O jogador deixou de lado a cidade de Oklahoma, virou vilão da torcida e juntou-se aos Warriors de Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green para ser campeão.

Antes do primeiro jogo da decisão contra os Cavs, Durant ainda ouviu a seguinte frase de LeBron: "Bem-vindo de volta às finais". E o jogador que estava cansado de ser segundo em tudo aproveitou da melhor forma possível a, curiosamente, segunda vez dele nas finais da NBA. Os Warriors agradecem.

"Não dormi nos últimos dois dias, ansioso, tentando ficar concentrado no meu trabalho. Somos campeões. Isso é incrível", disse Durant.