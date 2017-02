LeBron faz 'milagre', é expulso, mas Cavs interrompem série invicta dos Wizards em jogaço

Getty Bola 'milagrosa' de LeBron que empatou o jogo

6 de dezembro de 2016. Barack Obama ainda estava na Casa Branca, e ali perto o Washington Wizards perdia pela última vez pelos próximos dois meses em casa, no Verizon Center. Até que o Cleveland Cavaliers acabou com a série do time da capital dos Estados Unidos.

No que foi possivelmente o melhor jogo do ano, decidido apenas na prorrogação, os Cavaliers venceram os Wizards por 140 a 135 nesta segunda-feira e acabaram com a série de 17 vitórias seguidas em casa do time de Washington.

LeBron James foi o nome do jogo. Quando Washington liderava por 118 a 117 no fim último quarto, o camisa 23 teve uma bandeja livre para virar a partida, mas errou. John Wall pegou o rebote e converteu dois lances livres para deixar a vantagem em três pontos para a equipe da casa.

Kevin Love lançou um foguete para LeBron, que da latera da quadra, totalmente desequilibrado, acertou um chute de três pontos a 0,3s do fim do último quarto para levar a partida para a prorrogação. No tempo extra, após 40s no quarto, James fez sua sexta falta e foi consequentemente expulso do jogo.

Aí foi a hora de Kyrie Irving (23 pontos e 5 assistências) aparecer, marcando nove pontos na prorrogação para dar a vitória para os Cavaliers.

Love foi o cestinha com 39 pontos, 12 rebotes, seis bolas de três e três roubos de bola. Pelo lado dos Wizards, Bradley Beal foi o principal destaque com 41 pontos e 8 assistências. John Wall anotou 22 pontos e 11 assistências.

LeBron James (32 pontos e 7 rebotes) atingiu mais uma marca na noite desta segunda-feira.

O astro conseguiu 17 assistências na partida (melhor marca pessoal dele), acumulando 7227 na carreira, e deixou Lenny Wilkens (7211) para trás, assumindo o 12º posto na lista dos maiores "garçons" da história da NBA.

Além disso, os dois roubos de bola de James no jogo deram a ele 1725 na carreira, deixando Magic Johnson (1724) para trás e entrando no Top 20 histórico desta estatística.

LeBron é o único jogador da história da NBA a figurar no Top 20 em pontos, assistências e roubos.

#LeBronJames just became the ONLY player in @NBAHistory in the Top 20 for career points, assists, and steals. #NBAGIF pic.twitter.com/3mG3siNzVo — NBA (@NBA) February 7, 2017

Com este resultado, o Cleveland Cavaliers segue soberano na liderança da Conferência Leste da NBA com 34 vitórias e 15 derrotas.

O Washington Wizards é o quarto com 30 triunfos e 21 resultados negativos.

Veja outros resultados desta segunda-feira:

New York Knicks 107 x 121 Los Angeles Lakers

Indiana Pacers 93 x 90 Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors 118 x 109 Los Angeles Clippers

Atlanta Hawks 95 x Utah Jazz

Detroit Pistons 113 x 96 Philadelphia 76ers