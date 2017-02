Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo, segundo a 'Forbes'

Getty Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo

A revista "Forbes" anunciou nesta quinta-feira a lista dos atletas mais bem pagos do mundo em 2016 com Cristiano Ronaldo na liderança depois de ter arrecadado US$ 88 milhões.

O astro português conseguiu essa receita graças aos US$ 56 milhões de salário com o Real Madrid e aos US$ 32 milhões obtidos por meio de contratos comerciais.

O segundo colocado é o maior rival de Cristiano, Lionel Messi, que somou US$ 81,4 milhões no ano passado. O top 10 tem ainda LeBron James (basquete, US$ 77,2 milhões), Roger Federer (tênis, US$ 67,8 milhões), Kevin Durant (basquete, US$ 56,2 milhões), Novak Djokovic (tênis, US$ 55,8 milhões), Cam Newton (futebol americano US$ 53,1 milhões), Phil Mickelson (golfe US$ 52,9 milhões), Jordan Spieth (golfe US$ 52,8 milhões) e Kobe Bryant (basquete, US$ 50 milhões).

A relação tem apenas um brasileiro, Neymar, 21º colocado, com US$ 37,5 milhões, e duas mulheres, as tenistas Serena Williams e Maria Sharapova, que aparecem em 40º e 88º lugar.

A americana terminou o ano como vice-líder do ranking da WTA, enquanto a russa praticamente não jogou devido a uma suspensão por doping.