Com chuva de gols no 1º tempo, Palmeiras vence Villa Nova-MG e se garante no mata-mata da Copinha

Assista aos melhores momentos da vitória do Palmeiras sobre o Villa Nova-MG por 3 a 2!

O Palmeiras está classificado para a fase mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017. Na noite desta quinta-feira, a equipe alviverde venceu o Villa Nova-MG por 3 a 2 pela segunda rodada do grupo 7 da competição.

Gabriel Barbosa (duas vezes) e Léo Passos fizeram para o time paulista. Gabriel Cunha e João Lucas marcaram para os mineiros na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

Curiosamente, todos os gols do duelo saíram ainda na primeira etapa - e em 32 minutos.

O momento curioso da partida foi uma sequência de gols em três minutos, quando o Palmeiras já vencia por 2 a 0. Aos 30 minutos, Gabriel Cunha fez para o Villa Nova-MG. Aos 31, Léo Passos fez o terceiro do clube de São Paulo. E aos 32, João Lucas, com um golaço, diminuiu novamente.

Com o triunfo, o Palmeiras chegou a seis pontos na liderança da chave, dois à frente da vice-líder Ferroviária. O Villa Nova-MG tem um, enquanto o Paranoá está zerado.

Como a vantagem para o terceiro é de quatro pontos, o Palmeiras já está matematicamente garantido para o mata-mata. Na última rodada, o clube precisará apenas um empate contra a Ferroviária para ficar com a liderança do grupo. A partida será no sábado, às 17h. No mesmo dia, mas às 15h, o Villa Nova encara o Paranoá.

Na Copinha, os dois primeiros colocados de cada um dos 30 grupos avançam ao mata-mata, com os duelos definidos em partida única. Na terceira fase eliminatória, além dos 15 classificados, o time de melhor campanha eliminado na segunda fase do mata-mata também avança, totalizando 16 clubes nas oitavas de final.