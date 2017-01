Atual campeão, Flamengo goleia o Central-PE na estreia da Copa São Paulo

Assista aos gols da vitória do Flamengo sobre o Central-PE por 5 a 0!

Atual campeão da Copa São Paulo, o Flamengo iniciou a defesa do seu título com uma goleada sobre o Central, de Caruaru, por 5 a 0, em partida disputada na noite desta quarta-feira, no Anacleto Campanela. Os gols da vitória rubro-negra só foram marcados no segundo tempo. Vinicius Júnior, dois, Patrick, de pênalti, Gabriel Silva e Dener anotaram para a equipe da Gávea.

O resultado fez o Flamengo assumir a liderança do grupo 23 com três pontos ganhos. O Flamengo superou o São Caetano no número de gols marcados. No outro jogo da chave, o Azulão venceu o São Bento por 4 a 2.

Na próxima rodada, o Flamengo vai enfrentar o São Bento. O Central, de Caruaru, vai tentar a reabilitação diante do São Caetano.

O jogo

O Flamengo partiu para o ataque desde o início da partida. E, logo aos sete minutos, criou uma boa chance quando Lucas Silva recebeu livre e bateu, mas o goleiro Carlos saiu bem do gol e fez a defesa. Dois minutos depois, Lincoln fez grande jogada e rolou para a conclusão de Patrick, mas a bola saiu. O Central tinha dificuldades para manter a bola sob controle e não conseguia se aproximar da área rubro-negra.

Aos 13 minutos, Dener lançou Patrick, que se livrou da marcação e chutou forte, mas a bola saiu.



O jogo ficou mais lento por causa dos erros de passes das duas equipes e, só aos 21 minutos, é que a equipe carioca conseguiu criar novo momento de perigo. Após cobrança de escanteio, a defesa se atrapalhou e Jean Lucas concluiu, mas a bola saiu sem levar perigo.

O Flamengo continuou desperdiçando oportunidades para marcar. Aos 31 minutos, Patrick lançou Jean Lucas, que entrou na área e bateu em cima do goleiro Carlos, quando tinha tudo para colocar a bola na rede.



O time da Gávea dominava, mas não mostrava objetividade na hora de decidir as jogadas. Aos 40 minutos, Jean Lucas lançou Michel, que cruzou para Lincoln, mas o goleiro Carlos se antecipou e ficou com a bola.

O segundo tempo mostrou um Flamengo mais agressivo. Aos sete minutos, Patrick foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Patrick bateu fraco e o goleiro Carlos defendeu, mas o árbitro determinou nova cobrança, alegando que o goleiro do time de Caruaru saiu antes. Patrick bateu, de novo, e marcou o primeiro gol do Flamengo.

Aos 13 minutos, o time carioca quase ampliou. Jean Lucas investiu pela direita e cruzou para Lucas Silva, que foi desarmado na hora do chute. A bola sobrou para Michel, que bateu por cima, desperdiçando uma boa chance.

O rubro-negro carioca seguiu dominando completamente e ampliou aos 23 minutos. Patrick tocou para Jean Lucas, que chutou forte. Carlos deu rebote e Gabriel Silva empurrou para o fundo do gol.

O terceiro gol aconteceu aos 29 minutos. Após lançamento do goleiro Gabriel , o atacante Vinicius Júnior dominou antes da chegada dos zagueiros e tocou na saída do goleiro do Central. A goleada se concretizou aos 33 minutos, novamente com Vinicius Júnior, que recebeu na entrada da área e bateu no ângulo, sem chance para o goleiro.

O Central se entregou completamente e o Flamengo chegou ao quinto gol aos 36 minutos, através de Dener, após cobrança de escanteio.

Antes do apito final, o Flamengo ainda teve um gol anulado. Vinicius Júnior colocou a bola na rede, após rebote do goleiro Carlos, mas a arbitragem invalidou a jogada, marcando impedimento do atacante da equipe carioca.