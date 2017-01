Palmeiras sofre, mas vence o Paranoá na estreia da Copa São Paulo

Assista aos gols da vitória do Palmeiras sobre o Paranoá-DF por 3 a 2

O Palmeiras encontrou muitas dificuldades, mas estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta segunda-feira. Pelo grupo 7 da competição, em Araraquara, o time alviverde esteve atrás no marcador duas vezes, mas conseguiu virar a partida e derrotar o Paranoá-DF pelo placar de 3 a 2.

O resultado deixa o Palmeiras na liderança da chave, com três pontos. Isso porque, no outro jogo do grupo, Ferroviária-SP e Villa Nova-MG abriraram a Copa São Paulo com um empate em 0 a 0.

A segunda rodada do grupo 7 ocorre na próxima quinta-feira. A partir das 19 horas, a Ferroviária busca a sua primeira vitória no torneio diante do Paranoá. Já às 21 horas, o Palmeiras duela com o Villa Nova-MG.

O jogo



Logo aos três minutos de jogo, o Palmeiras viu que não teria vida fácil, principalmente por causa do vacilo mortal do lateral esquerdo Matheus. O jogador acabou finalizando contra a própria meta depois de cobrança de escanteio de Igor e abriu o placar para o adversário.

O empate só veio aos 20, depois de um erro na saída de bola da equipe amarela. Juninho aproveitou bem, puxou contra-ataque e serviu Fernando, que não perdoou. Belo gol do atacante palmeirense.

Mas o Paranoá voltou a surpreender. Depois de passar quase todo o primeiro tempo apenas se defendendo, a equipe arriscou uma subida aos 42 e, depois de confusão na área, recuperou a vantagem em chute cruzado de Caio.

"Tivemos a chance de matar o jogo e não matamos, eles foram lá e fizeram dois gols", analisou Fernando na saída para o intervalo.



Já Igor, camisa 10 do Paranoá, preferiu salientar a gana da equipe da região central do país.



"A gente saiu de Brasília uma semana atrás, ficamos uma semana em Osasco e passamos o Ano Novo fora de casa. Tudo está sendo um sacrifício. Ninguém estava esperando nada do Paranoá, né? Mas nós vamos mostrar que temos atitude", comentou o meia.

Na segunda etapa, para evitar uma derrota logo na estreia, o técnico João Batista usou cinco das seis substituições que tinha direito. O Paranoá já não tinha mais forças, nem físicas, para continuar surpreendendo nos contra-ataques, e passou a postar no seu sistema defensivo para bater o grande favorito.

Igor ainda teve uma grande oportunidade ao ficar cara a cara com o goleiro Daniel, mas acabou se atrapalhando com a bola.

O castigo veio nos minutos finais, em duas bolas alçadas na área, no melhor estilo ‘Cucabol'. Primeiro, Matheus Iacovelli empatou. Em seguida, Léo Passos garantiu a virada e a festa da torcida presente em Araraquara.