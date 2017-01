Ela largou refrigerante, perdeu 15kg e foi a melhor brasileira da São Silvestre em 2016

Gazeta Press Tatiele de Carvalho (à dir.) terminou na sétima posição

A fundista Tatiele de Carvalho brilhou na disputa da 92ª Corrida de São Silvestre e terminou a disputa como a melhor brasileira da prova, na sétima colocação geral. Apesar de correr em alto nível atualmente, a atleta teve que superar algumas adversidades e passar por um processo de emagrecimento para chegar ao patamar que ocupa na carreira.

"Há nove anos eu era uma atleta gordinha, pesava 15kg a mais. Hoje estou com 51kg", declarou Tatiele de Carvalho.

A atleta afirmou que um dos principais responsáveis pela mudança de seus hábitos foi seu atual treinador e marido Agnaldo Alexandre, que fez com que ela tivesse uma grande evolução em sua carreira.

"O meu técnico, Agnaldo Alexandre, me descobriu no ano de 2008 e falou para mim: 'menina, você tem talento'. Então eu falei: 'se eu tenho talento, me treina'. Sempre eu brincava com uma colega que eu ganharia a São Silvestre. E ele, meu técnico, falou para mim quando me descobriu: 'você pode, sim, vencer a São Silvestre, basta você trabalhar duro e se esforçar'. E a gente conseguiu alcançar este patamar para brigar na elite", afirmou a fundista.

Tatiele de Carvalho falou que um de seus grandes desafios estava na alimentação que levava naquele período. "Eu tomava muito refrigerante, gostava de comer coisas gordurosas mesmo. Hoje eu tenho uma dieta balanceada, evito ao máximo comer doce, evito comer 'gordices'. E este ano foi o meu boom, cheguei a um peso ideal, porque meu foco eram os Jogos Olímpicos. Consegui ser a primeira mulher brasileira a ser finalista. Hoje eu vejo que eu amadureci no esporte. Dei 100% de confiança ao meu trabalho. E, conforme os dias vão passando, vejo que não sou escrava de comida", disse.

Feliz com o resultado na São Silvestre e em momento de fim de temporada, a atleta está liberada pelo treinador para sair um pouco de sua dieta, desde que haja com responsabilidade. "Ele disse que nestes próximos 10 dias eu posso dar uma abusadinha, mas que mesmo assim eu tenho que treinar, pelo menos dar um trote para queimar calorias. De refrigerante já são mais de nove anos sem tomar, ele cortou 100%, até porque não faz bem para a saúde de ninguém. Mas vou poder comer meu chocolate, que gosto muito, desde que eu tenha foco e equilíbrio", afirmou.

Focada em sua carreira, Tatiele de Carvalho ainda disse que sonha em alcançar o patamar da ex-atleta Carmem de Oliveira, que foi a primeira brasileira a vencer a prova feminina da São Silvestre, no ano de 1995, e serve de grande inspiração para as atletas da atualidade. "Meu maior sonho é ser igual a Carmem de Oliveira, bater todas as marcas dela, porque para mim ela foi uma guerreira. Ela conquistou o mundo."