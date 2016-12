Com novo percurso na São Silvestre, brasileiros esperam quebrar jejum

Gazeta Press Atletas estrangeiros treinam no parque do Ibirapuera, em São Paulo

A 92ª Corrida Internacional de São Silvestre será o destaque deste sábado, dia 31 de dezembro, reunindo cerca de 30 mil atletas de diversos países. A mais importante corrida de rua da América Latina, que fechará o ano esportivo nacional, mesclará técnica, com a presença de destaques do circuito internacional, e festa, com os milhares de amadores que comemoram o fim de ano correndo pelas ruas e avenidas de São Paulo.

A largada será na Avenida Paulista, altura da rua Ministro Rocha Azevedo, e a chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero. A programação no dia da prova começará às 8h20, com a categoria Cadeirantes. Em seguida, será a vez da elite feminina, às 8h40. A partir das 9h será a vez das pessoas com deficiência, pelotão de elite masculino e pelotão geral (masculino e feminino), nesta ordem.

A edição deste ano promete ser disputada. O grupo de atletas de elite conta com destaques do Brasil e de outros seis países - Quênia, Etiópia, Tanzânia, Bolívia, Colômbia e Alemanha -, deixando ainda mais difícil fazer qualquer previsão sobre resultados. Os estrangeiros têm dominado os últimos anos, sendo que as mais recentes vitórias brasileiras aconteceram em 2006, com Lucélia Peres, e 2010, com Marílson dos Santos.

No masculino, as atrações nacionais serão Giovani dos Santos, vencedor neste ano da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, da Volta da Pampulha e da Eu Atleta 10K Rio. Ele terá a companhia de experientes corredores, como Gilmar Lopes, terceiro colocado na Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro 2016; Gilberto Lopes, terceiro colocado na Maratona Internacional de São Paulo; Vagner Noronha, quinto na Maratona de São Paulo 2016; Damião de Souza, campeão da Meia Maratona de São Paulo; Wellington Bezerra da Silva, campeão brasileiro de corridas de rua em 2015, entre outros.

Já no feminino, Joziane Cardoso, também campeã da Meia Maratona do Rio de Janeiro 2016, puxa a lista de destaques. Ela lutará ao lado de Marizete Moreira dos Santos, bicampeã da Maratona Internacional de São Paulo; Tatiele de Carvalho, top ten na São Silvestre do ano passado e representante do Brasil nos Jogos Rio 2016; as experiente Marily dos Santos, que também esteve nos Jogos Olímpicos, e Cruz Nonata, sempre obtendo resultados entre as dez mais bem colocadas em diversas provas; Andreia Hessel, quinta na Volta Internacional da Pampulha 2016; e Adriana da Silva, entre outros destaques.

A relação de estrangeiros no feminino tem dois grandes destaques, a tricampeã Ymer Ayalew, da Etiópia, e a queniana Jemima Sumgong, campeã das maratonas de Londres e dos Jogos Olímpicos Rio 2016, que já entraram no grupo de favoritas. Mas há outras atrações confirmadas na prova, como as tanzanianas Faliluna Matanga, campeã da 10K Rio 2014 e da Tribuna 2016, e Jaclyn Sail, terceira na São Silvestre 2013; as quenianas Flomena Daniel, campeã da Saitama Marathon no Japão neeste ano; e a alemã Nadine Gill.

Entre os homens também há muita gente boa. Da Etiópia estará Dawit Admasu, campeão da São Silvestre 2014; da Tanzânia serão Augustine Sulle, com inúmeras vitórias em provas no país; e Gabriel Geay; do Quênia estarão os atletas Paul Kemboi, que venceu a Tribuna deste ano e também os 15 km de Stambul; William Kibor, que venceu a Meia Maratona de Las Vegas; Mathew Cheboi, campeão da Meia Maratona Internacional de São Paulo em 2007 e quarto na Volta Internacional da Pampulha 2016; da Colômbia Sergio Rodriguez, campeão nacional de cross e revelação de seu país; e da Bolívia Vidal Mamane.

Cléber Guilherme dá dicas para se preparar para a São Silvestre

PERCURSO

O percurso deste ano sofreu ajustes, tornando-se ainda mais dinâmico, ao incluir trechos com ruas e avenidas mais amplas e seguras. Ruas como Margarida, Olga e adjacências (próximas ao Memorial da América Latina), que já não suportavam o número de corredores, saíram do traçado. Elas deram lugar a trechos do centro histórico de São Paulo, como a Xavier de Toledo, Sete de Abril, Bráulio Gomes, Viaduto 9 de Julho, Viaduto Jacareí e Rua Dona Maria Paula, capazes de atender a demanda de participantes diante do crescimento da Corrida Internacional de São Silvestre.

Largada: Av. Paulista, esquina com Rua Ministro Rocha Azevedo

Av. Paulista

Túnel Jose Roberto F. Mellen

Av. Dr. Arnaldo, duas pistas até Rua Major Natanael.

Rua Major Natanael.

Rua Des. Paulo Passallaqua

Av. Pacaembu

Vd. Pacaembu

Av. Dr. Abrahão Ribeiro

Av. Norma P. Giannotti

Av. Rudge

Vd. Orlando Murgel

Av. Rio Branco

Av. Ipiranga

Av. São João

Praça Julio de Mesquita

Alameda Barão de Limeira

Av. Duque de Caxias

Esquerda no Largo do Arouche

Contornar a rotatória em frente ao Hotel São Rafael

Av. Vieira de Carvalho

Praça da República

Av. Ipiranga

Av. São João

Rua Conselheiro Crispiniano

Atrás do Teatro Municipal

Rua Cel. Xavier de Toledo

Rua Sete de Abril

Rua Dr. Bráulio Gomes

Rua Cel. Xavier de Toledo

Vd. Nove de Julho

Vd. Jacareí

Mudança de pista da esquerda para a direita.

Rua Dona Maria Paula

Av. Brig. Luis Antonio

Av. Paulista

Chegada: em frente ao Prédio da Fundação Cásper Líbero