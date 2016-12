Santos confirma a contratação de Leandro Donizete, ex-Atlético-MG

Gazeta Press O Santos fechou a chegada de Leandro Donizete para 2017

O presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, confirmou a chegada do quarto reforço alvinegro para 2017: o volante Leandro Donizete.

O atleta de 34 anos é aguardado para exames médicos na próxima semana e, em seguida, assinar contrato por três anos. A sua contratação foi um pedido direto do técnico Dorival Júnior e se encaixa dentro do teto do clube de R$ 200 mil mensais. O seu salário ficará em torno de R$ 185 mil com previsão de redução caso não cumpra metas ao longo da vigência do acordo.

Para trazê-lo, o time da Vila Belmiro superou a concorrência do Atlético-MG, que esboçou uma cartada final para renovar.

"Fechamos com ele. Já terminamos a negociação e ele deve vir para exame médico agora no início de janeiro", afirmou Modesto ao ESPN.com.br.

O elenco santista se apresenta no dia 11 para pré-temporada.

A vinda do 'General', como era conhecido entre os torcedores atleticanos, tem peso especial por sua experiência na Libertadores.

Ele era sonho antigo de Dorival.

O comandante foi o responsável por indicar o seu nome ainda na Ferroviária-SP ao Coritiba, em 2008. Mais adiante, também sugeriu em outros times como o Flamengo, em 2012.

Agente de Leandro Donizete, Edson Khodor tem ligação íntima com Dorival Júnior - a sua irmã é casada com o treinador.