Como uma senhora durona de 91 anos faz time fracassado sonhar com seu 1º Super Bowl

Diane Weiss/Getty Images Martha Firestone Ford transformou o Detroit Lions de time derrotado a candidato ao título

Quando o empresário William Clay Ford, neto de Henry Ford (fundador da Ford Motors), faleceu, em 9 de março de 2014, muitos esperavam que o Detroit Lions, time da NFL que é propriedade da família desde 1963, passasse para as mãos de seu filho, William Clay Ford Jr, então diretor-executivo da montadora e vice-presidente do clube. Qual não foi a surpresa quando a esposa de William Ford e mãe de William Jr, Martha Firestone Ford, bateu o pé e disse que ela mesma, aos 89 anos, iria tocar a franquia?

Assim, ela se tornou a 5ª mulher no comando de um time da mais importante liga de futebol americano do mundo, ao lado de Virginia Halas McCaskey, 93 anos, dona do Chicago Bears desde 1983; Kim Pegulla, dona do Buffalo Bills ao lado de seu marido Terry; Carol Davis, dona do Oakland Raiders ao lado de seu filho, Mark; e Denise DeBartolo York, dona do San Francisco 49ers ao lado de seu marido, John.

Dois anos depois, a "Dama de Ferro", conhecida por seu jeito durão e pouca paciência para fracassos, transformou um dos times mais perdedores do futebol americano em candidato à conquista do Super Bowl, mesmo sem experiência anterior no mundo do esporte. E com um estilo totalmemente diferente de seu falecido marido, que tinha os Lions mais como um hobby - e que viu a equipe só ganhar um jogo de playoff durante seus 50 anos no comando.

Tudo começou em meio à temporada 2015/16, em que o time de Detroit, como de hábito, vinha mal e aparentava que ficaria outra vez de fora dos playoffs, graças a um início de sete derrotas e apenas uma vitória nos primeiros oito jogos.

Martha, que é herdeira da gigantesca fabricante de pneus Firestone Tire and Rubber Co., e mãe de um filho e três filhas, resolveu que sua franquia precisava de uma "chacoalhada" para reagir. Convocou, então, uma coletiva de imprensa para dizer que não iria mais aceitar a derrota e a mediocridade, marcas da gestão de seu marido.

No evento, subiu ao palco e anunciou, em frente a centenas de jornalistas, que estava demitindo o general manager dos Lions, Martin Mayhew, e o presidente do time, Tom Lewand - somados, ambos acumulavam cerca de 35 anos de serviços à equipe.

"Estamos muito desapontados com os resultados da temporada até agora e acreditamos que uma mudança nos cargos de liderança é necessária [...] A partir de hoje, vamos fazer uma busca nacional pelos melhores líderes, que irão fazer nosso time caminhar para frente. Garantimos aos nossos fãs que vamos encontrar as melhores lideranças para produzir um time que vença constantemente. Nossos fãs merecem um time vencedor", bradou.

"Nossos fãs merecem um time vencedor, e vamos fazer todo o possível para transformar isso em realidade. Quero deixar claro que não estou desistindo da temporda. Espero que nosso time melhore, mostra competitividade e vença", disparou.

Ainda em choque, os profissionais se preparavam para fazer perguntas sobre os rumos da franquia quando Martha agradeceu pela atenção e simplesmente deixou a sala, sem responder um questionamento sequer. Assista à cena no vídeo abaixo:

O recado mostrou como seria a gestão de Martha Firestone Ford à frente dos Lions: enérgica, apesar dos 91 anos. E o aviso aos jogadores funcionou bem: após a reformulação na diretoria, o time venceu seis e perdeu só duas, terminando com 7-9.

"Quando uma coisa dessas acontece, você fica surpreso. Mas foi a maneira que ela encontrou de mostrar que faria o que fosse preciso para vencer, que é o que os jogadores querem ver do dono do time. Eu e meus companheiros temos muito respeito por ela", admitiu o kicker do time de Detroit, Matt Prater, impressionado com a postura.

Leon Halip/Getty Images Martha demitiu o presidente Tom Lewand (dir) e manteve o técnico Jim Caldwell

Não deu para ir aos playoffs, mas foram feitas as bases para um bom 2016/17.

Primeiro, a dona decidiu que o técnico Jim Caldwell deveria seguir no comando.

Depois, sob a batuta do novo general manager, Bob Quinn, a "Dama de Ferro" colocou a mão no bolso e ordenou uma reformulação - tudo auxiliado por sua fortuna pessoal de US$ 1,36 bilhão (R$ 4,45 bilhões), segundo levantamento da revista Forbes.

Rich Graessle/Icon Sportswire/Getty Martha durante Lions x Giants, pela NFL

Saíram jogadores como Joique Bell, C. J. Wilson, Stephen Tulloch e Stevan Ridley, chegaram reforços caros, como o safety Tavon Wilson e o cornerback Johnson Bademosi.

Além disso, ela renovou os vínculos de atletas considerados indispensáveis, como o linebacker Tahir Whitehead, que ganhou um contrato de US$ 8 milhões (R$ 26,2 milhões).

As mexidas deram certo, e hoje os Lions têm uma nova cara. Até o momento, o time de Detroit acumula nove vitórias e cinco derrotas, na liderança da NFC North. Os rápidos resultados da gestão de Martha Firestone Ford renderam elogios até dos presidentes rivais e de gente que está há muito tempo - e já viu de tudo - na NFL.

"Acho que as decisões dela até agora demonstram aos fãs que ela não tem medo algum de fazer mudanças, e que ela quer uma postura diferente de todos no time", dissertou John Mara, um dos donos e atual presidente do New York Giants, vice-líder da NFC East. "Ela é impaciente, e acho que está certa de ser assim", completou o cartola.

"Tudo o que sei é que ela quer ganhar. E ganhar agora", descreveu Ernie Acorsi, ex-general manager de Baltimore Colts, Cleveland Browns e NY Giants - e homem que ajudou Martha a contratar Bob Quinn como GM dos Lions. "Ela quer muito vencer. Fará de tudo para vencer. Ela está cansada de perder", decretou o experiente dirigente.

Leon Halip/Getty Images Martha escreve cartões para os atletas

Ao mesmo tempo em que "chacoalhou" o time com decisões arrojadas, Martha também decidiu manter um pouco do lado terno pelo qual seu falecido marido era conhecido. William Ford, por exemplo, escrevia à mão cartões de Natal para todos os jogadores do elenco, algo que sua esposa seguiu fazendo, demonstrando seu lado mais humano e menos feroz.

"Ela é uma pessoa real, não é uma entidade, igual à maioria dos donos. E tanto nas horas boas quanto nas ruins. A maioria dos donos você só vê nas horas ruins...", elogiou o defensive end Darryl Tapp, que já jogou por Seattle, Philadelphia e Washington.

"Eu recebi um cartão de Natal dela. É emocionante a maneira como ela nas abraça. As palavras no cartão foram ela mesmo que escreveu, isso é incrível! Ela nos ama e estará junto conosco até a morte", exaltou o tight end Eric Ebron.

A campanha atual coloca a franquia de Detroit no mesmo patamar de alguns postulantes ao título, como Seattle Seahawks (ambos 9-5), e apenas um pouco abaixo dos "favoritaços", como New England Patriots (13-2) e Dallas Cowboys (12-2).

Uma mudança e tanto: de um dos times marcados pelo fracasso na NFL a equipe que busca seu primeiro Super Bowl na história, algo que nunca ficou nem perto de ocorrer.

Nesta segunda-feira, os Lions podem garantir a classificação para os playoffs se vencerem os Cowboys, em partida marcada para 23h15 (de Brasília), com transmissão exclusiva da ESPN e do WatchESPN. E se o time texano é um dos favoritos ao título da liga, é bom estar avisado: ninguém fica no caminho entre a "Dama de Ferro" e a vitória.